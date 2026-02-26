La vía de trocha carrozable del distrito de Toro quedó bloqueada desde ayer en 4 puntos distintos, tras el desprendimiento de rocas provocado por las intensas lluvias que afectan a la provincia de La Unión.

El alcalde de la Municipalidad de Toro, Jonathan Álvaro, confirmó a Correo que el desprendimiento de grandes piedras, la humedad generó la erosión de la vía y ello ocasionó la pérdida de parte de la plataforma vial, lo que imposibilita completamente el tránsito vehicular.

La obstrucción de este tramo ha dejado incomunicado al sector de Mactasa con el anexo de Caspi, afectando el desplazamiento de pobladores que dependen de esta ruta para actividades comerciales, educativas y de abastecimiento.

La situación también representa un riesgo para los peatones, porque existe el riesgo de nuevos desprendimientos de rocas, lo que pone en peligro a quienes intenten cruzar la zona afectada.

Según el alcalde, se elabora fichas y coordinaciones para solicitar la dotación de maquinaria y combustible al Gobierno regional de Arequipa con el fin de habilitar la vía en el menor tiempo; sin embargo, las condiciones climáticas y la inestabilidad del terreno complican las labores de intervención. Los trabajos tardarían al menos una semana.

VIDEO