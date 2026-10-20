Cuatro personas resultaron heridas luego de que un deslizamiento de rocas impactara contra un bus interprovincial que se dirigía desde Arequipa hacia la ciudad de Lima.

El accidente ocurrió esta madrugada aproximadamente a las 2:30 horas, a la altura del kilómetro 771 de la carretera Panamericana Sur, en el distrito de Ocoña, provincia de Camaná; la caída de material también provocó el bloqueo total de la vía.

El deslizamientos afectó a la unidad de la empresa de transportes Angles Tour, de placa CYU-635 que era conducida por Julio Gualberto Huanca Laurente (58).

El impacto contra el primer piso de la unidad dejó cuatro de los pasajeros heridas, quienes fueron evacuadas al centro de salud de Ocoña para recibir atención. Una de las pacientes más g raves sería Yomira Luna Sonco.

Además de los lesionados y la unidad dañada, la caída de las rocas bloqueo el tránsito en ambos sentidos de la Panamericana Sur. Algunos buses se arriesgaron en cruzar por el estrecho del carril que quedó.