El tránsito vehicular se encuentra restringido en un tramo de la Panamericana Sur en el kilómetro 732, a la altura del sector de Quebrada Honda, en el distrito de Atico, provincia de Caravelí, debido al derrumbe de rocas que invadió parte de la vía.

La emergencia ha reducido considerablemente el espacio disponible para la circulación de vehículos, obligando a conductores de buses interprovinciales, camiones y unidades menores a realizar maniobras de alto riesgo para atravesar la zona afectada que se encuentra en una curva.

Según se conoció, los vehículos transitan por un estrecho carril habilitado entre el material desprendido y el borde de la carretera, situación que incrementa el peligro de accidentes, especialmente por la cercanía a una zona de pendiente pronunciada.

Los conductores transitan con extrema precaución mientras que los vehículos con carga pesada esperan la limpieza de la vía para continuar con el viaje. Asimismo, advirtieron que nuevos desprendimientos podrían agravar la situación.

VIDEO