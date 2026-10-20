Dos de los cinco pasajeros heridos tras la caída de rocas sobre un bus interprovincial en Ocoña fueron trasladados al Hospital de Camaná para continuar con su evaluación médica. Uno de ellos presenta una herida en la cabeza y un traumatismo encéfalo craneano (TEC) en evolución, según el reporte de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa.

Los afectados viajaban en un bus de la empresa Ángeles Tours que cubría la ruta Camaná–Chaparra cuando ocurrió el derrumbe durante la madrugada del martes 20 de octubre, en el kilómetro 771 de la carretera Panamericana Sur, en el tramo Ocoña–La Planchada.

Entre los pacientes derivados al hospital figura Eduardo Gabriel Yien Fonzalida, de 44 años, quien fue diagnosticado como policontuso, con una herida en la cabeza y un TEC en evolución. También fue trasladado José Luis Velazco Muñoz, de 50 años, quien presentó múltiples contusiones y una lesión en una de las manos.

Otros dos pasajeros, Lucía Achahui Cardaño, de 32 años, y Sonia Surco Síguelo, de 39, fueron atendidos en el Centro de Salud de Ocoña y recibieron el alta médica tras ser evaluados.

En tanto, Flora Ito Apaza, de 52 años, ingresó al establecimiento de salud a las 8:00 de la mañana para recibir atención por las lesiones sufridas.

Los cinco pasajeros fueron atendidos inicialmente en el Centro de Salud de Ocoña.