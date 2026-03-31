La Procuraduría del Gobierno Regional de Arequipa inició la madrugada de hoy la recuperación extrajudicial de terrenos destinados al proyecto del puerto de las Américas Corío. El desalojo con la destrucción de precarias construcciones fueron en terrenos inscritos a nombre del Estado een el distrito de Punta de Bombón en la provincia de Islay.

Destruyeron las pocas construcciones que había durante el desalojo de invasiones en terrenos destinados para el puerto Corío en Islay (Foto: GRA)

Según información de la Procuraduría, en esta primera etapa se recuperó 6,479.7935 hectáreas, con apoyo técnico de la Oficina de Acondicionamiento Territorial y resguardo de la Policía Nacional durante el operativo.

Las personas habían realizado plantaciones de vegetación, pese a que terrenos están destinados para el puerto Corío en Islay (Foto: GRA)

La planificación de la intervención tomó más de seis meses, la cual incluyó inspecciones de campo, revisión de partidas registrales. Estas labores permitieron sustentar la recuperación de los terrenos, que se encuentran formalmente inscritos a nombre del Estado en las partidas registrales 12021879, 12021880, 12021881, 12021882, 12002575, 12016034 y 12024543.

Desde la Procuraduría confirmaron a Correo que no hubo personas detenidas, porque nadie se identificó como propietario, pese a los comentarios de que los terrenos habrían sido vendidos por inmobiliarias.

Familias tuvieron que abandonar las ocupaciones ilegales, tras el desalojo de invasiones en terrenos destinados para el puerto Corío en Islay (Foto: GRA)

El área intervenida forma parte del espacio proyectado para la construcción del puerto Corío y su plataforma logística multimodal, una obra que, según el Gobierno Regional de Arequipa, apunta a convertir a Arequipa en un nodo para el comercio internacional y atraer inversiones de gran escala.

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