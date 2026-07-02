La Municipalidad Distrital de Majes en la provincia de Caylloma desalojó y recuperó la tarde del miércoles un terreno del Módulo G que había sido ocupado de manera informal y que, según la comuna, está destinado a la construcción de un parque y espacios de recreación pública.
Durante la intervención participaron la Procuraduría Municipal y la subgerencia de Titulación. Con el apoyo de maquinaria pesada se demolieron cercos de calamina y estructuras precarias de madera que habían sido levantadas en el lugar sin autorización.
De acuerdo con la municipalidad, los ocupantes habían iniciado un proceso de lotización del terreno con la finalidad de destinarlo a futuras viviendas. En la zona se constató la demarcación de lotes, trabajos de nivelación del suelo y el trazado de calles.
Tras el desalojo, el terreno quedó nuevamente bajo administración municipal, mientras las autoridades exhortaron a la población a no promover ni adquirir lotes ubicados en espacios públicos que no cuenten con respaldo legal, a fin de evitar estafas, perjuicios económicos y conflictos posteriores.