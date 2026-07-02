La Municipalidad Distrital de Majes en la provincia de Caylloma desalojó y recuperó la tarde del miércoles un terreno del Módulo G que había sido ocupado de manera informal y que, según la comuna, está destinado a la construcción de un parque y espacios de recreación pública.

Durante la intervención participaron la Procuraduría Municipal y la subgerencia de Titulación. Con el apoyo de maquinaria pesada se demolieron cercos de calamina y estructuras precarias de madera que habían sido levantadas en el lugar sin autorización.

Desalojan invasiones en terrenos destinados para parque en Majes (Foto: Captura Municipalidad de Majes)

De acuerdo con la municipalidad, los ocupantes habían iniciado un proceso de lotización del terreno con la finalidad de destinarlo a futuras viviendas. En la zona se constató la demarcación de lotes, trabajos de nivelación del suelo y el trazado de calles.

Tras el desalojo, el terreno quedó nuevamente bajo administración municipal, mientras las autoridades exhortaron a la población a no promover ni adquirir lotes ubicados en espacios públicos que no cuenten con respaldo legal, a fin de evitar estafas, perjuicios económicos y conflictos posteriores.