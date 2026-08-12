Gracias al empleo de la tecnología, los agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Virú pudieron ubicar y detener a un presunto delincuente acusado de extorsionar a una comerciante, a quien exigía S/ 1,000 para no atentar contra ella y su negocio.

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Los detectives tuvieron que cruzar información con el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) y tras verificar la identidad del facineroso se valieron de la geolocalización para dar con su ubicación.

ATRAPADO

Según la Policía se trata de Rubén Baltazar Victorio (33), quien fue arrestado cuando ingresaba a su centro de labores en una empresa del sector agroindustrial. Al realizarle el registro personal se le halló el celular que presuntamente había usado para enviar mensajes amenazantes a su víctima.

Al revisar el dispositivo a más detalle, los policías se percataron que el facineroso había borrado conversaciones que presuntamente comprometían aún más su situación legal.

A SU CASA

Posteriormente, los efectivos se trasladaron junto al detenido hasta su vivienda. Con la debida autorización se ingresó al inmueble y tras un minucioso registro se encontró un cartucho de dinamita, dos celulares y chips.Además, en otro ambiente de la casa se halló un sticker con la imagen de un puma, que según refieren los policías es el símbolo de la banda criminal “La Jauría”.

El detenido y todo el material incautado quedaron a disposición del Ministerio Público para continuar con las diligencias de ley. Los detectives consideran que Rubén Baltazar es solo es el eslabón de una organización delictiva que está operando en la provincia de Virú, pero que ya tiene sus horas contadas.