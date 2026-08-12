Como resultado de un trabajo coordinado entre agentes de la comisaría de Laredo y detectives de la División de Investigación de Delitos Contra la Criminalidad Transnacional (DIVICCT) y personal de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Policía Nacional del Perú (PNP), se logró la captura de Ramsés Smith Sánchez Juárez (23), quien contaba con alerta roja vigente de Interpol.

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La orden para detenerlo fue emitida por el Juzgado de Garantías del Joven N° 2 del Departamento Judicial de La Plata en Argentina, tras hallarlo responsable de delito de abuso sexual con acceso carnal agravado y otros hechos ilícitos.

La intervención se realizó la tarde del último martes en la cuarta cuadra de la calle Julián Arce, en el distrito de Laredo, provincia de Trujillo.

El general PNP Ricardo Espinoza Cuestas, jefe de la Policía Nacional en La Libertad, comentó que esta cooperación internacional demostró que la justicia se cumple más allá de fronteras y no hay lugar donde ocultarse.

El detenido queda a disposición de las autoridades competentes para los trámites legales correspondiente.