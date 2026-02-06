Han pasado más de seis años desde que Deysi Ramos Barboza desapareció en Arequipa sin dejar rastro. Ocurrió el 15 de noviembre de 2020, cuando la joven abordó un taxi con dirección al distrito de Mariano Melgar para reunirse con su expareja. Desde entonces, su paradero continúa siendo un misterio.

El caso fue archivado por el Ministerio Público en 2024, luego de que la Fiscalía concluyera que no existían elementos suficientes para esclarecer lo ocurrido. Sin embargo, para la familia, el cierre del proceso no ha significado el fin de su búsqueda ni de su dolor.

Durante las investigaciones, los familiares ubicaron imágenes de cámaras de seguridad en las que se observa el taxi rojo que Deysi abordó aquel día e incluso obtuvieron la geolocalización de su último punto registrado en la ciudad. No obstante, la falta de un dígito en la placa del vehículo impidió avanzar en la identificación del conductor y frustró las diligencias para dar con su paradero.

En medio de esta incertidumbre, Leydi Ramos, hermana mayor de la joven, llegó a Arequipa desde Jaén, en la región Cajamarca, con la esperanza de recuperar algunas pertenencias de Deysi que permanecen bajo custodia del Ministerio Público. Se trata, entre otros objetos, de dos laptops que fueron incautadas durante la investigación y que hasta la fecha no han sido devueltas, pues esperan guardarlas como un recuerdo.

“Han pasado seis años y nunca se pudo saber dónde está mi hermana. Estamos muy dolidos con las autoridades por lo que ha pasado. Me voy de Arequipa sin saber dónde está mi hermana. Lo único que pedimos ahora es que nos entreguen las pertenencias de mi hermana”, expresó.

Antes de su desaparición, Deysi Ramos trabajaba en un restaurante como repartidora de alimentos y, de manera paralela, estudiaba la carrera de Educación en un instituto. Había construido su vida en Arequipa durante 13 años.

