La sospecha de que un desconocido habría salido del hostal Bolognesi del Cercado vistiendo la ropa de Julio Roncal Cáceres, de 25 años, la noche del 14 de julio, fecha desde la cual se encuentra desaparecido, es una de las interrogantes que busca esclarecer el Ministerio Público. Su madre, Luz Marina Cáceres, sostiene que su hijo ingresó al establecimiento, pero nunca lo abandonó, por lo que la Fiscalía ha dispuesto obtener imágenes y videos más nítidos que permitan determinar si las personas registradas por las cámaras de seguridad son las mismas personas o se trata de individuos diferentes.

Las grabaciones corresponden al interior del hostal Bolognesi y muestran los movimientos de Julio Roncal al momento de ingresar minutos antes de las 15:30 horas, vestido con polo y su polera en la mano. La madre identifica a su hijo en esas imágenes. Después, el joven carpintero se dirige a una de las habitaciones donde tuvo una cita. En esas circunstancias se hizo un yape de 700 soles al número de un transexual y según la madre el celular de Julio se apagó a las 18:58 horas.

Las imágenes que despiertan los cuestionamientos de la madre corresponden a las 20:26 horas de ese mismo día. En ellas se observan nuevos movimientos al interior del hotel pues aparece un hombre que lleva puesta la polera con capucha de su hijo y se dirige hacia la salida del hotel. Según la versión de la madre, quien aparece abandonando el hostal no sería Julio, sino otro individuo que habría utilizado sus prendas de vestir. Las imágenes no muestran el rostro de la persona. “Claramente no es mi hijo, el perfil de esa persona no corresponde al de mi hijo, la polera está suelta, los zapatos no corresponden, su cabello es chico y negro”, refirió la madre tras sostener que no hay imágenes de cámaras externas.

INVESTIGACIÓN FISCAL

Esta sospecha es la que se pretende esclarecer. Precisamente, el octavo despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa dispuso que la parte agraviada presente imágenes o videos nítidos en los que puedan distinguirse los rasgos físicos de las personas involucradas.

Esta diligencia resulta importante para efectuar las comparaciones necesarias y establecer si el hombre que ingresó al hostal es el mismo que posteriormente aparece saliendo o si, como sospecha la madre, se trata de una persona distinta.

La investigación está a cargo de la fiscal provincial Isabel Cristina Hurtado Mazeyra, quien declaró complejo el caso y amplió hasta un máximo de 180 días las investigaciones preliminares por el presunto delito de secuestro contra quienes resulten responsables.

Además, el Ministerio Público ha dispuesto diversas diligencias, entre ellas solicitudes de levantamiento del secreto de las comunicaciones y bancario, así como la recopilación de información que permita reconstruir los últimos movimientos del joven y esclarecer las circunstancias de su desaparición.

Cabe precisar que entre las actuaciones también se realizaron pruebas con los reactivos luminol y Blue Star en la habitación que ocupó Julio Roncal, dicha diligencia se realizó la semana pasada con resultados negativos.

Pese a ello, Luz Marina Cáceres insiste en que nunca salió del hotel y espera que el análisis de las imágenes permita establecer quién es la persona que, según su versión, lo abandonó vistiendo la ropa de su hijo.