Tras varias horas de interrupción, la carretera Cháparra-Ayacucho fue despejada esta mañana, luego de los derrumbes e ingresos de huaicos ocasionados por las intensas lluvias en la provincia de Caravelí. Como consecuencia de la emergencia, durante la noche de ayer quedaron varados buses de las empresas Rey Latino, Díaz, Chavín, Santa Clara, entre otras, en la zona de Caramba, distrito de Cháparra.

Según el alcalde distrital de Cháparra, Marcos Laura, la limpieza de la vía concluyó aproximadamente a las 10:30 horas y permitió que los vehículos que se desplazaban desde Arequipa hacia Cháparra y de Ayacucho con destino a Lima pasen el tramo afectado.

La Municipalidad de Cháparra terminó limpieza de carretera para el pase de los buses. (Foto: Municipalidad de Cháparra)

Informó que las lluvias inusuales iniciaron aproximadamente a las 16:00 horas de ayer y a las 19:00 horas se activaron la mayoría de las quebradas. Un tráiler quedó atrapado en medio del lodo en el anexo de Achanizo.

Las precipitaciones también provocaron la colmatación de canales de riego en un 90 %, afectándolos con lodo y piedras, situación que podría perjudicar el riego de los cultivos de olivo. Asimismo, anunció la reconexión del servicio de agua potable que haga falta.

Tráiler quedó atrapado en el lodo en Achanizo. (Foto: cortesía)

Los equipos de la municipalidad de Cháparra realizan trabajos de campo para identificar a las familias damnificadas y evaluar los daños ocasionados por las inundaciones. Según las primeras evaluaciones, el número de afectados sería considerable, debido a que muchas viviendas son de esteras y quincha; incluso casas de material noble presentaron goteras y filtraciones.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), las lluvias registradas ayer alcanzaron los 18.5 milímetros y se prevé que hoy continúen con mayor intensidad.

Como medida de emergencia, la municipalidad distribuyó plásticos a las familias afectadas y algunas personas pasaron la noche en las instalaciones del municipio. Además, se informó que se solicitarán materiales a los almacenes adelantados de Quicacha y Chala para atender a la población damnificada.

Respecto a la institución educativa María del Pilar, el alcalde aclaró que su muro no colapsó, ya que el agua discurrió por el forado dejado tras el derrumbe del año pasado. No obstante, se deberá realizar la limpieza de la tierra acumulada en la zona para evitar nuevos riesgos.

