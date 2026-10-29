Los docentes y auxiliares que no asistan a trabajar este jueves 29 de octubre por acatar el paro de 24 horas convocado por el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) estarán sujetos a descuentos, advirtió el Minedu y la UGEL Arequipa Sur.

Comunicado de la UGEL Arequipa SUR

A través de un comunicado, las entidades dispusieron que las instituciones educativas mantengan sus actividades con normalidad durante la jornada de protesta. Para ello, los directores deberán controlar la asistencia del personal y comunicar a la UGEL, en un plazo máximo de 24 horas, cualquier interrupción del servicio educativo.

La entidad también recordó que los docentes y auxiliares deben cumplir su jornada laboral habitual y las obligaciones correspondientes a sus cargos. Además de los descuentos, podrían determinarse responsabilidades administrativas, según corresponda.

PARO IMPROCEDENTE

El paro de 24 horas fue convocado por los docentes para expresar su rechazo al presupuesto destinado al sector Educación para el año 2027. El gremio cuestiona que la asignación sea inferior al 6 % del producto bruto interno (PBI).

Comunicado del Minedu

Mientras los profesores reclaman mayores recursos para el sector, el Minedu, a través del comunicado N° 12 informó que el paro se declaró improcedente, por no cumplir con los requisitos en el artículo 18 del reglamento de la Ley 28988, Ley que declara a la Educación Básica Regular como servicio público esencial.

La aplicación de descuentos y las eventuales responsabilidades administrativas dependerán de las inasistencias registradas y de las disposiciones vigentes.