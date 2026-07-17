Desembarcan a Walther Oporto y deja la Gerencia Regional de Salud de Arequipa

Walther Oporto Pérez estaba a punto de abordar un avión en el aeropuerto internacional Alfredo Rodríguez Ballón cuando recibió una llamada que cambió el rumbo de su viaje y de su cargo como funcionario. El médico se dirigía a Piura para participar en un curso en representación de la Gerencia Regional de Salud (Geresa) de Arequipa, pero antes de subir a la aeronave le comunicaron que había dejado de ser gerente del sector.

El viaje era por una convocatoria oficial del Ministerio de Salud, que periódicamente organiza reuniones del Comité Integrado de Gestión en Salud, con el objetivo de evaluar y coordinar planes de contingencia frente a los impactos climáticos provocados por el Fenómeno del Niño en el país

La destitución puso fin a más de un año de gestión al frente de la Geresa y al regresar de su frustrado viaje, la última medida dada por Oporto fue remitir el Memorándum Múltiple N° 003 a los directores de los hospitales, de las redes de salud y funcionarios de la institución para que hagan un corte administrativo de su gestión, ya que desde este viernes lo reemplazará en el cargo la sub directora María de los Ángeles Choque Huaco quien tendrá entre sus primeras actividades el asistir al aniversario del hospital Honorio Delgado Espinoza.

CONTRATO CUESTIONADO

Aunque hasta el momento no se ha explicado las razones oficiales de su salida, fuentes vinculadas al sector señalaron que uno de los principales detonantes de su salida estaría relacionado con la cuestionada contratación de la asistenta social Yaritza Katherine Quispe Canaza en la Gerencia de Salud y su posterior desplazamiento al Gobierno Regional de Arequipa.

Semanas atrás, el Sindicato de Trabajadores de la Geresa denunció que el contrato de la trabajadora culminó el 30 de mayo, pero fue renovado mediante la Resolución Administrativa N.° 238-2026-GRA/GRS/GR-OERRHH, emitida el 29 de mayo. La renovación fue justificada por la emergencia sanitaria del sarampión.

Sin embargo, tan solo un día después, Jaime Uriarte Velazco, que por entonces trabajaba en la oficina de Recursos Humanos de la Geresa, firmó la Resolución Administrativa N.° 239-2026-GRA/GRS/GR-OERRHH con la que se dispuso el desplazamiento de la profesional hacia el Gobierno Regional de Arequipa por comisión de servicios, pese a que su renovación se sustentó en la necesidad de atender la emergencia sanitaria.

“Se le renueva para atender la emergencia del sarampión, pero luego es desplazada al Gobierno Regional. No sabemos qué funciones realiza ni dónde está trabajando”, cuestionó en su momento Sadia Medina, secretaria del sindicato de trabajadores tras señalar que la asistente social es muy cercana a Luz Marina Zevallos Patrón, esposa del gobernador Rohel Sánchez.

Fuentes consultadas en la Geresa indicaron que en medio de los cuestionamientos, se ha iniciado el procedimiento para declarar la nulidad del contrato de la asistenta social y se espera el pronunciamiento final de la Oficina de Asesoría Legal como paso previo a la expedición de la resolución que cortaría la continuidad laboral de la asistente social. Esta situación habría producido diferencias entre Oporto y allegados al gobernador regional que finalmente decidió ponerle fin a su gestión.