Un niño de dos años de iniciales Jake O.I., falleció víctima de ahogamiento al caer a una acequia que pasa cerca de su vivienda en la provincia de Chupaca. Ayer al promediar las 4:24 de la tarde, se alertó sobre la caída de un menor a una acequia en el sector de Cinco Esquinas del barrio Azana.

Los familiares con serenos de Chupaca y policías iniciaron la búsqueda. Minutos después, el pequeño fue hallado sin signos vitales. Según la información policial, el cuerpecito del menor fue rescatado por vecinos del pasaje Las Guindas y la Av. Circunvalación.

Lamentable final

La madre Zully Inga Quispe protagonizó dramáticas escenas de dolor tras el hallazgo. En un descuido de sus familiares, el pequeño Jake, habría caminado hasta la acequia y cayó al torrente. La madre buscó ayuda para encontrarlo, pero fue demasiado tarde.

El menor ya había sido arrastrado por la fuerza del agua. La zona fue rodeada con cinta amarilla de peligro para o contaminar la escena.

Hasta el lugar llegaron efectivos de la Seincri, Fiscalía de turno para realizar el recojo del cadáver. Las autoridades realizan las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias de este lamentable hecho. El cuerpecito del niño fue llevado a la morgue de Hualhuas.