Por casi un año, la enfermera Sara Sanz Delgado estuvo a cargo de la dirección del Hospital Alto Inclán, en la provincia de Islay. Aunque dejó el cargo en mayo por motivos personales, la Contraloría revisó la documentación de su designación y concluyó que ejerció el puesto de manera irregular.

De acuerdo con la evaluación del órgano de control, la funcionaria no acreditó contar con doctorado, maestría o segunda especialidad vinculada a la gestión sanitaria. Tampoco presentó la formación complementaria exigida para el cargo, entre ella diplomados y estudios de especialización relacionados con la administración de servicios de salud.

Tras detectar esta situación, la Contraloría recomendó a la Gerencia Regional de Salud de Arequipa adoptar las acciones que correspondan para corregir la observación.

Asimismo, planteó evaluar el eventual deslinde de responsabilidades por la designación de una profesional que no cumplía con los requisitos establecidos para ejercer la dirección del nosocomio. La observación fue consignada en el Informe de Acción de Oficio Posterior N.° 18803-2026-CG/GRAR-AOP, emitido el 6 de octubre.

Sanz Delgado asumió la conducción del establecimiento mediante la Resolución Directoral del 19 de junio de 2025.