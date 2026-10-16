El abogado Fernando Gonzalo Vera Velarde fue designado como el nuevo director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Arequipa, en reemplazo de Harold Loli Rosales, quien presentó su renuncia al cargo.

La designación fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 0389-2026-MC, firmada por el ministro de Cultura, Alberto Beingolea, y publicada hoy en el diario oficial El Peruano.

Según la norma, Vera Velarde cumple con el perfil establecido en el Cuadro para Asignación de Personal Provisional (CAP-P). Además, el documento precisa que se trata de un cargo de confianza.

El cambio se produce luego de que Harold Loli Rosales presentó su renuncia, la cual fue aceptada por el Ministerio de Cultura el 15 de octubre, mediante la Resolución Ministerial N.° 0388-2026-MC.

La decisión de aceptar la renuncia se sustentó en el informe N.° 001212-2026-OGAJ-SG/MC, elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica del sector.