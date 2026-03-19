El Gobierno Regional de Arequipa designó a Jacob Salazar Aldana como nuevo gerente regional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), pese a que el funcionario fue denunciado el año pasado por el presunto delito de colusión agravada.

La designación se produce luego de más de dos meses de vacancia en el cargo, tras la salida de Irina Salazar. Sin embargo, el nombramiento genera cuestionamientos debido a los antecedentes del funcionario.

Salazar Aldana se desempeñaba hasta el 16 de marzo como subgerente de Calidad Ambiental en la Gerencia Regional Ambiental (GRAM), dependencia en la que ocupó el cargo en dos ocasiones. Además, asumió de manera temporal la conducción de dicha gerencia en reemplazo de Fernando Mejía.

De acuerdo con la denuncia presentada en su contra, el funcionario habría estado involucrado, junto a otros trabajadores de la GRAM, en presuntas irregularidades en la contratación de dos trabajadoras dentro de esa área, lo que motivó la investigación por colusión agravada.

Pese a estos antecedentes, el Gobierno Regional de Arequipa formalizó su designación en la Gerencia de Ciencia, Tecnología e Innovación, un cargo clave para el desarrollo de proyectos vinculados a la investigación y modernización en la región.

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