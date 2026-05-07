Un nuevo deslizamiento de tierra se registró el miércoles 6 de mayo en el sector de Santa Ana, distrito de San Juan de Siguas, en Arequipa, causó preocupación entre los agricultores de la zona, debido al avance de los derrumbes en terrenos de cultivo.

El hecho quedó registrado en un video grabado por un joven, donde se observa el momento exacto en que grandes cantidades de tierra se desprenden de la ladera, levantando una intensa polvareda.

Ante la emergencia, la Gerencia Regional de Gestión del Riesgo de Desastres y el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) informaron que mantienen un monitoreo permanente de la situación y coordinan acciones con la Municipalidad Distrital de San Juan de Siguas para atender las necesidades de la población afectada.

Sin embargo, esta no es la primera vez que se registran derrumbes, por el contrario, cada año los deslizamientos provocan daños en cultivos, de comunicación

Como parte de las acciones de respuesta, se anunció el envío de maquinaria pesada y combustible para reforzar las labores de intervención y mitigación en la zona afectada. Asimismo, personal de la Gerencia Regional de Agricultura se desplazará hasta el lugar para realizar la evaluación técnica de daños y coordinar medidas complementarias de atención.