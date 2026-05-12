El presidente de la Sociedad Agrícola de Arequipa (SADA), Jaime Huerta, alertó que entre 100 y 300 hectáreas agrícolas del valle de Quilca estarían en riesgo debido a los deslizamientos y filtraciones de agua registrados en San Juan de Siguas. Indicó que la afectación podría alcanzar principalmente cultivos de arroz, por ello, pidió a Autodema y a la Gerencia Regional de Agricultura tomar acciones inmediatas para evitar mayores daños.

“Hay que actuar rápido, porque cuando el agua se comienza a almacenar es un peligro para la parte baja. El problema es cuando se juntan las aguas y las avenidas, porque a quien perjudica es al valle de Quilca. Este fenómeno se va a seguir presentando cada día peor y tenemos que evitar estos aspectos”, advirtió Huerta.

El dirigente explicó que el problema se origina por la infiltración de agua en terrenos arenosos, lo que genera afloramientos subterráneos y deslizamientos en diferentes sectores agrícolas. Añadió que alrededor de 300 agricultores se encuentran en riesgo y recordó que años atrás ya se ejecutaron galerías filtrantes y obras para evacuar el agua acumulada en el subsuelo.

Asimismo, señaló que Autodema realiza las evaluaciones técnicas y acciones de emergencia en la zona afectada.