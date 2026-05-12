Sufriendo más de la cuenta, la escuadra de Deportivo El Inca se impuso por 1-0 ante el aguerrido Unión Tizal, en el Estadio Municipal de Mar Verde del distrito de Chao, por la fecha tres del Grupo A la etapa provincial de la Copa Perú de Virú. Esta victoria le permite al azul y blanco meterse en la pelea por llegar a la departamental.

PELEADO

A diferencia de otras jornadas, el DT de El Inca Luis Bardales optó por darle rodaje a futbolistas que no venían alternando. Los mediocampistas Hugo Gordillo, Cristian Ipushima y Piero Sáenz fueron los encargados de poner la pausa y alimentar a los delanteros Fabricio Ruiz y Felipe Muñoz.

Por la banda derecha, Angelo Islado se encargó de llevar peligro y buscar a Muñoz. El arquero de Tizal, Felipe Gonzales, lució seguro en cada ocasión que fue exigido. Cuando se jugaban los 45 minutos, llegó un tiro libre. El volante Sáenz se paró frente al balón, sacó el centro y en el área apareció Luis León para conectar el esférico y habilitar a Muñoz, quien con un fuerte testazo envió el balón al fondo del arco de Tizal. Era el 1-0.

TODO IGUAL

Para la parte complementaria, El Inca se adueñó del balón y del control de las acciones, pero no pudo reflejarlo en el marcador. Un cabezazo de León, pero el cuidavallas Gonzales le negó el grito de gol. Tizal buscaba la paridad con César Inga, que fue un dolor de cabeza para El Inca.

Con el ingreso de Christopher Charún, El Inca ganó mayor peso en el ataque y terminó quedándose con una victoria clave en su objetivo por seguir avanzando en el fútbol macho

ASÍ MARCHAN

En la serie A, FC Santa Rosa y El Inca comparten el liderato con 4 puntos; luego Unión Tizal es último sin punto alguno. Justamente, en la próxima fecha, este domingo, El Inca recibirá a FC Santa Rosa.

Mientras tanto, en el Grupo B, Unión Juventud Mochica hizo respetar su localía y superó 1-0 a Unión Virú, en el Estadio Víctor Correa Rojas de Guadalupito. Mochica es puntero con 6 puntos. Luego, le siguen Unión Virú (3) y Sport Libertad (0).

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