Una máquina de goles. El cuadro de Juventud Bellavista derrotó 9-1 a Sport San Agustín, en el Estadio Víctor Raúl Haya de la Torre de La Esperanza, y se mantiene como líder del Grupo B de la etapa provincial de la Copa Perú de Trujillo.

SUPERIOR

Sobre los 20 minutos de juego, la “Bala” Kevin Cuba ejecutó un lanzamiento de los doce pasos y el golero Enrique Vera le atajó el disparo. El rebote lo tomó la “Hiena” Alexi Gómez, que de un tiro cruzado anotaba el 1-0. Dos minutos más tarde, Cuba tuvo su revancha y de un derechazo marcó el segundo tanto para JB.

Corrían los 26’ cuando Rodrigo Carrillo incursionó por la banda derecha para eludir la marca de tres defensores, pisó el área y de un potente disparo superó la resistencia de Vera para marcar el tercero tanto. La visita logró el descuento con un cabezazo de Juan García, que puso el 1-3. Cuando el reloj marcaba los 30’, el “Coche” Eider Ruiz apareció por la banda izquierda, sacó un centro y dentro del área estuvo el goleador Marcio Ceballos, que conectó el balón de taco para anotar el 4-1.

El experimentado Gómez, desde el punto del penal, se encargó de marcar el quinto tanto para el rojo y crema, sobre los 34’. Luego, Ruiz, tras sacarse la marca de un defensor y eludir al portero Vera, anotó el sexto tanto, a los 36’.

Para la segunda mitad, a los 48’, el “Charapo” Emerson Salazar se encargó de anotar el sétimo tanto. El mismo Salazar a los 85’ y 88’ cerró la goleada.

RESULTADOS

De la fecha cinco: FC Sport River 17-0 Carlos Manuel Cox, Atlético Las Lomas 0-3 José Olaya, Celtic Salaverry 1-4 Sport Bombonera, MLV & Domínguez 2-1 Alfonso Ugarte, Racing Club 2-1 Atlético La Puente, CAR Fénix 0-2 Dean Saavedra, Unión Pacífico 1-3 Los Sauces y Defensor Porvenir 5-1 22 de Febrero.

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