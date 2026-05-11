El cuadro rojo y crema es uno de los favoritos para llegar al cuadrangular. El “Charapo” Emerson Salazar anotó hat trick y fue unas de las figuras.
El cuadro rojo y crema es uno de los favoritos para llegar al cuadrangular. El “Charapo” Emerson Salazar anotó hat trick y fue unas de las figuras.

Una máquina de goles. El cuadro de Juventud Bellavista derrotó 9-1 a Sport San Agustín, en el Estadio Víctor Raúl Haya de la Torre de La Esperanza, y se mantiene como líder del Grupo B de la etapa provincial de la Copa Perú de Trujillo.

SUPERIOR

Sobre los 20 minutos de juego, la “Bala” Kevin Cuba ejecutó un lanzamiento de los doce pasos y el golero Enrique Vera le atajó el disparo. El rebote lo tomó la “Hiena” Alexi Gómez, que de un tiro cruzado anotaba el 1-0. Dos minutos más tarde, Cuba tuvo su revancha y de un derechazo marcó el segundo tanto para JB.

JB imparable en la Copa Perú

Corrían los 26’ cuando Rodrigo Carrillo incursionó por la banda derecha para eludir la marca de tres defensores, pisó el área y de un potente disparo superó la resistencia de Vera para marcar el tercero tanto. La visita logró el descuento con un cabezazo de Juan García, que puso el 1-3. Cuando el reloj marcaba los 30’, el “Coche” Eider Ruiz apareció por la banda izquierda, sacó un centro y dentro del área estuvo el goleador Marcio Ceballos, que conectó el balón de taco para anotar el 4-1.

El experimentado Gómez, desde el punto del penal, se encargó de marcar el quinto tanto para el rojo y crema, sobre los 34’. Luego, Ruiz, tras sacarse la marca de un defensor y eludir al portero Vera, anotó el sexto tanto, a los 36’.

Para la segunda mitad, a los 48’, el “Charapo” Emerson Salazar se encargó de anotar el sétimo tanto. El mismo Salazar a los 85’ y 88’ cerró la goleada.

RESULTADOS

De la fecha cinco: FC Sport River 17-0 Carlos Manuel Cox, Atlético Las Lomas 0-3 José Olaya, Celtic Salaverry 1-4 Sport Bombonera, MLV & Domínguez 2-1 Alfonso Ugarte, Racing Club 2-1 Atlético La Puente, CAR Fénix 0-2 Dean Saavedra, Unión Pacífico 1-3 Los Sauces y Defensor Porvenir 5-1 22 de Febrero.

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