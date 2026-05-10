Sobre el final, al FBC Melgar se le escaparon dos puntos valiosos tras empatar 1-1 con Comerciantes Unidos en el estadio Juan Maldonado Gamarra de Cutervo, en un partido intenso correspondiente a la fecha 14 del Torneo Apertura. El cuadro arequipeño tuvo el triunfo en las manos, pero no supo sostener la ventaja en los últimos minutos.

El equipo rojinegro abrió el marcador a los 44 minutos gracias a un cabezazo preciso de Javier Salas, quien aprovechó un tiro de esquina ejecutado por Nicolás Quagliata. Para el volante fue la segunda anotación consecutiva por la misma vía, esta vez validada por el árbitro Walter Guadalupe.

Pese a la ventaja, Melgar no logró mantener el ritmo en la recta final. Ya en tiempo añadido, a los 93 minutos, Piero Guzmán apareció en el área para conectar el empate tras un tiro libre ejecutado desde la derecha, con un envío al segundo palo que dejó sin reacción al portero Jorge Cabezudo.

Antes del empate, Melgar había mostrado una propuesta ofensiva firme y sin especulaciones. Apenas iniciado el complemento, al minuto 49, generó una ocasión clara de gol con Jefferson Cáceres, luego de un contragolpe conducido por Jhonny Vidales que pudo ampliar la diferencia.

El técnico Miguel Rondelli realizó variantes en su planteamiento inicial. Esta vez apostó por incluir desde el arranque a Cáceres, quien fue una constante amenaza por el sector derecho, aportando velocidad y desborde en varias ofensivas.

En el rendimiento individual destacaron Nelson Cabanillas, Javier Salas y Nicolás Quagliata, quienes sostuvieron el juego rojinegro en la mitad del campo. La defensa se mantuvo firme con Juan Escobar, Matías Lazo y Alec Deneumostier, aunque el paraguayo no pudo evitar el gol del empate en los descuentos.

Uno de los momentos preocupantes del partido fue la salida de Cabanillas por lesión, lo que obligó al ingreso de Alejandro Ramos. Asimismo, Bernardo Cuesta entró en reemplazo de Vidales para reforzar el ataque en el tramo final, aunque sin lograr el segundo tanto.

FBC Melgar empató 1-1 ante Comerciantes, por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Foto: FBC Melgar.

FBC Melgar empató 1-1 ante Comerciantes, por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Foto: FBC Melgar.

FBC Melgar empató 1-1 ante Comerciantes, por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Foto: FBC Melgar.

Con este resultado, Melgar llega a los 21 puntos y permanece en el quinto lugar de la tabla, a 12 unidades del líder Alianza Lima. Su próximo compromiso será ante Sport Huancayo, el sábado 16 de mayo a las 13:00 horas en el estadio Monumental de la UNSA. Por su parte, Comerciantes Unidos alcanzó los 20 puntos, escaló al sexto puesto y visitará a ADT el domingo 17 de mayo en la jornada 15 del Apertura.