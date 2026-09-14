Despiste de tráiler bloquea la Panamericana Sur y deja un herido en Camaná

Un herido y decenas de vehículos varados dejó el despiste de un tráiler que terminó atravesado en los dos carriles de la Panamericana Sur, a la altura de la quebrada del Toro, en la provincia de Camaná.

El accidente ocurrió durante la tarde y provocó el cierre total de la carretera. El conductor del pesado vehículo resultó herido y fue trasladado a un establecimiento de salud para recibir atención médica. Hasta el momento, se encuentra pendiente la realización de las diligencias correspondientes para determinar cómo ocurrió el accidente.

El tráiler permanece ocupando ambos carriles, por lo que vehículos particulares, buses interprovinciales y unidades de carga pesada quedaron varados a la espera de que se despeje la vía.

Para retirar el vehículo será necesaria la intervención de una grúa de gran capacidad, debido a sus dimensiones y peso. Las autoridades prevén que, una vez iniciadas las labores, primero se habilite un carril para permitir el paso de los vehículos y posteriormente se restablezca la circulación en ambos sentidos.

OTRO ACCIDENTE EN LA VARIANTE DE UCHUMAYO

A esta emergencia se suma otro accidente registrado en la Variante de Uchumayo, en Arequipa, donde un camión terminó con las llantas hacia arriba y parte de la mercadería que transportaba quedó esparcida sobre la vía.

Volcadura de camión en la Variante de Uchumayo

En este punto, el tránsito no está completamente bloqueado, pero circula de manera restringida por un solo carril, mientras se realizan las labores para retirar el vehículo y despejar la carretera.