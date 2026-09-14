Un conductor de una cisterna que transportaba combustible estuvo a punto de sufrir una tragedia luego de que una roca se desprendió de la ladera y terminó sobre la cabina, mientras circulaba por la Panamericana Sur, en el tramo Ático-Ocoña, en Arequipa.

El impacto le provocó una herida en la frente. El conductor, aún sangrando, contó que el desprendimiento de la piedra lo sorprendió por el techo, destrozando pare del vehículo, por lo que tuvo que retirar la roca por la ventana.

Ante la emergencia, otros conductores que transitaban por la zona se acercaron para ayudarlo. Entre varios lograron retirar la pesada roca de la cabina, mientras el chofer esperaba ser atendido.

El accidente habría sido de mayor gravedad si la roca hubiera impactado directamente contra el tanque de combustible. Un daño en el depósito podría haber provocado una fuga del material inflamable y generado una emergencia de mayores proporciones.

Tras el accidente, el conductor fue trasladado al centro de salud para recibir atención por la lesión que sufrió en la cabeza.

Cabe recordar que esta madrugada se registró un derrumbe en la zona de Quebrada Honda y luego de la limpieza se restableció el tránsito vehicular en ambos carriles, Sin embargo, los deslizamientos aún representan peligros constantes, mientras se registren lloviznas.