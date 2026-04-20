El fiscal Franklin Jaime Tomy López, quien también se desempeñó como presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Arequipa, fue destituido de su cargo como fiscal superior por la Junta Nacional de Justicia. La sanción responde a la comisión de una falta muy grave vinculada al retraso en el caso conocido como los ”Cuellos Blancos del Puerto”, en el que está implicado el exjuez César Hinostroza.

Tomy López se desempeñaba en la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, donde tenía a su cargo una de las investigaciones del caso “Cuellos Blancos del Puerto”, luego de asumir funciones como fiscal supremo en julio de 2022, durante la gestión de Patricia Benavdes.

La destitución se sustenta en que el fiscal demoró más de dos años en presentar la acusación formal en este proceso, el cual investiga presuntos actos de corrupción relacionados con el direccionamiento en el nombramiento de jueces superiores por parte del entonces presidente de la Corte del Callao, Walter Ríos, a cambio de sobornos.

Según los antecedentes resaltados por Infobae, la investigación preparatoria concluyó en mayo de 2022; sin embargo, el requerimiento acusatorio recién fue presentado en septiembre de 2024. A ello se suma que dicho documento no habría sido ingresado correctamente al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria sino hasta después de diciembre de 2025.