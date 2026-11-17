La jefa del Instituto Municipal de Planeamiento (IMPLA), Patricia Muñoz, informó que se identificaron más de 350 incongruencias en la matriz de levantamiento de observaciones del Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) de Arequipa. Los errores están relacionados con la zonificación de predios y la falta de correspondencia entre las respuestas del equipo técnico y la documentación presentada por los propietarios.

Entre los casos detectados, mencionó terrenos ubicados en Sachaca que fueron registrados con restricciones correspondientes a la zona de influencia de Aguada Blanca, pese a que no les correspondían. También se encontraron predios cuya documentación de habilitación urbana no habría sido considerada durante la revisión.

La funcionaria reconoció que hubo errores en el proceso y señaló que estos se produjeron al trasladar la información de la matriz de observaciones al sistema de evaluación. Aseguró que las inconsistencias serán revisadas y corregidas antes de cerrar la exposición del documento.

CIUDADANOS PUEDEN PRESENTAR OBSERVACIONES

Asimismo, indicó que se habilitó un nuevo formato para que los ciudadanos presenten observaciones sobre posibles errores en la zonificación de sus terrenos. Los expedientes y documentos que acrediten sus derechos serán evaluados por el equipo técnico encargado del PDM para determinar si corresponde modificar la clasificación asignada.

Muñoz precisó que el plazo para presentar observaciones será hasta el 6 de diciembre, fecha hasta la cual también se podrán ingresar documentos por vía virtual. Según explicó, la finalidad es dar una nueva oportunidad a quienes no presentaron sus resoluciones o expedientes durante las etapas anteriores.

Aclaró que el IMPLA se encarga de establecer la zonificación, mientras que las acciones relacionadas con desalojos corresponden a las municipalidades provinciales y distritales. Agregó que la revisión no debe desconocer los derechos adquiridos de los propietarios y que se busca contar con un PDM sin errores antes de concluir el proceso.