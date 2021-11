Un brote de contagios de COVID-19 se detectó al interior del hospital Goyeneche. Son 9 los casos positivos que hasta el momento se han registrado en el área de Medicina Varones donde están internados pacientes con una patología distinta a la del coronavirus.

De acuerdo a la información a la que accedió Correo, son siete pacientes y dos trabajadores del hospital (un interno y una enfermera) quienes han sido diagnosticados como positivos al virus desde la semana pasada.

Según los protocolos de bioseguridad establecidos en el nosocomio, todo paciente que ingrese para hospitalización primero debe someterse a una prueba molecular de descarte con resultado negativo. Entonces ¿Cómo pudo originarse un brote de la enfermedad en una área que se supone debe estar libre de contaminación?

RESPUESTA DEL NOSOCOMIO

Guillermo Velarde Paredes, jefe del Departamento de Medicina del hospital Goyeneche, explicó que la cadena de contagio vino desde el exterior, es decir, el virus fue transportado por alguno de los familiares.

“Las áreas de medicina parecen un mercado persa por la gran cantidad de personas que ingresan y no entienden que no deben hacerlo porque ponen en riesgo a sus familiares. A veces hay más de cinco personas por un solo paciente y eso no puede ser posible”, expresó el médico que confirmó 8 de los contagios, 7 pacientes y una enfermera que fue la última en ser diagnosticada hace dos días.

Tras la detección del brote, se ha decidido trasladar a los pacientes positivos al COVID hacia el hospital Honorio Delgado, mientras que la enfermera se encuentra aislada en su vivienda.

“Por el momento todos están estables. Además, se ha aplicado pruebas al resto de pacientes y los trabajadores de toda el área y se ha descartado nuevos contagios”, refirió el galeno.