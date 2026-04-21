La cantante colombiana Karol G confirmó su regreso a Perú con un concierto programado para el 22 de enero de 2027 en el Estadio San Marcos, como parte de su gira internacional “Viajando por el Mundo Tropitour”.

El anuncio se realizó tras su participación en el festival Coachella 2026, realizado en Indio, California, donde la artista ofreció un espectáculo que generó amplia repercusión internacional.

La visita marcará el reencuentro de la intérprete con el público peruano, luego del éxito de su anterior gira “Mañana Será Bonito”, que logró llenos totales en diversos países.

Cuándo inicia la venta de entradas

La organización informó que la preventa de entradas comenzará el miércoles 29 de abril a las 9:00 a. m., exclusiva para clientes Mastercard BBVA.

Posteriormente, la venta general se habilitará el jueves 30 de abril desde las 9:30 a. m., o antes si se agotan los boletos disponibles en preventa.

Las entradas estarán disponibles a través de la plataforma Teleticket, encargada de la distribución oficial.

Un tour mundial con más de 39 estadios

El espectáculo en Lima forma parte del tour “Viajando por el Mundo Tropitour”, una gira que recorrerá más de 39 estadios en Norteamérica, Sudamérica y Europa.

El anuncio oficial se dio al finalizar una de sus presentaciones en Coachella, cuando la cantante confirmó en el escenario el inicio del nuevo tour ante miles de asistentes.

La artista, cuyo nombre real es Carolina Giraldo, hizo historia al convertirse en una de las principales figuras latinas en el escenario principal del festival durante su edición 2026.

Trayectoria reciente y logros internacionales

El regreso de Karol G a Perú coincide con una etapa de consolidación internacional. Su álbum “Tropicoqueta” (2025) alcanzó el primer lugar en la lista Top Latin Albums de Billboard, sumando un nuevo hito en su carrera.

Además, su anterior gira “Mañana Será Bonito” vendió más de 2,3 millones de entradas en 62 conciertos y recaudó más de 300 millones de dólares, consolidándose como una de las giras latinas más exitosas de los últimos años.

La producción del concierto en Perú estará a cargo de la empresa Bizarro Live Entertainment, promotora internacional de espectáculos con presencia en varios países de la región.

El concierto en Lima se perfila como uno de los eventos musicales más esperados del calendario 2027, con expectativas de alta demanda por parte del público local.

Datos clave

Artista: Karol G

Karol G Fecha del concierto: 22 de enero de 2027

22 de enero de 2027 Lugar: Estadio San Marcos, Lima

Estadio San Marcos, Lima Tour: “Viajando por el Mundo Tropitour”

“Viajando por el Mundo Tropitour” Preventa: 29 de abril, 9:00 a. m. (Mastercard BBVA)

29 de abril, 9:00 a. m. (Mastercard BBVA) Venta general: 30 de abril, 9:30 a. m.

30 de abril, 9:30 a. m. Plataforma: Teleticket

Teleticket Promotor: Bizarro Live Entertainment

Bizarro Live Entertainment Álbum reciente: “Tropicoqueta” (2025)