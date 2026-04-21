Vania Bludau fue consultada por ‘Amor y Fuego’ respecto al ampay de Said Palao y Mario Irivarren junto a unas mujeres en un yate en Argentina.

La modelo admitió que le sorprendió ver al esposo de su amiga en las imágenes de ‘Magaly TV La Firme’ y señaló que le generan diversas dudas sobre lo que pudo haber ocurrido en tierras argentinas.

“ Sí me sorprendí, nadie se lo esperaba, imagínate. A mí me da asco eso, tener una pareja y se me vienen muchas cosas a la cabeza, el de estar con tu novia y tu esposa normal... ”, manifestó Bludau.

En ese sentido, Vania dijo que no perdonaría este tipo de situaciones: “ Sobre lo que yo opino con lo que he visto, es una falta de respeto grandísima y esas cosas no se perdonan. Para mí, hablar con alguien más a mis espaldas, mensajearse es infidelidad, coquetear está súper mal ”.

Bludau señaló que en ningún momento Baigorria ha recurrido a ella para pedirle consejos y aclaró que, aunque mantienen una amistad, no integra su entorno más cercano.

“Siento que le van a decir mil cosas y cuando uno quiere buscar la opinión o consejo de una amiga, lo busca; en este caso no me ha preguntado nada y creo que está bien con su entorno más cercano. Le mandé un mensaje”, concluyó.