Hace 44 años, Guillermo Dávila aceptó la oferta de protagonizar una propuesta televisiva que marcaría un antes y un después en su carrera artística: “Ligia Elena”.

La historia de un músico pobre y de una chica de alta sociedad, fue el reto que asumió el artista venezolano y que pulverizó la audiencia en la cadena Venevisión y de allí recorrió toda América Latina.

El cantante y actor, hurga entre sus recuerdos y admite que es a partir de esa experiencia artística que la música se convirtió en su compañera imprescindible.

“Se me apareció la Virgen María en ese momento porque el escritor de la telenovela, César Miguel Rondón, quería que yo cantara la canción principal porque el personaje era un músico. Hasta ese entonces yo solo había grabado la banda sonora de un musical de teatro, nada comercial. Solo pienso en ti, el tema de amor de “Ligia Elena”, se convirtió en un boom y me permitió empezar una carrera que continúa hasta ahora”, recuerda Dávila que anuncia dos recitales en Lima, los días viernes 8 y sábado 9 de mayo en el Centro de Convenciones Bolívar de Pueblo Libre.

“Solo pienso en ti” fue un tema que ya había sido grabado años antes.

Sí, es del español Rodrigo García que la compuso para su grupo Cánovas. Cuando me la hacen escuchar para grabarla con nuevos arreglos, a mí me parecía una canción demasiado sencilla, hasta un poco tonta. Sin embargo, mira hasta donde llegó.

¿Qué debe tener una canción para que trascienda en el tiempo?

Verdad en el texto, verdad en la atmósfera, verdad en la manera de cantarla, en la manera de haberla arreglado. Todos los que se involucran en ese proyecto deben apuntar a la excelencia. Uno reconoce toda la laboriosidad que tienen las épocas en que se componían aquellas canciones con unas letras de verdad hermosas y con todo una cantidad de ingredientes que las hacen atemporales.

¿Crees que en los últimos tiempos ya no se escriben ese tipo de canciones que te permiten mantenerte vigente?

Escuchaba hace poco a un músico que se quejaba de que las canciones que él hacía, hoy ya no las escucha nadie, y yo creo que son etapas en la música, como un círculo que da vueltas y vuelve a empezar. Se pasó por una época de mucha creatividad, creció tanto que la cosa destapó en mafias musicales y después vuelve otra vez en un underground, que empieza a crecer.

Vuelven a aparecer cantantes con nuevas propuestas.

Aparecen cantantes que los tienen por ahí calificados como si fueran imbéciles y no lo son. Lo que pasa es que tienen una manera nueva de estar suscritos a la vida y a la música. Entonces dicen: “No, no se les entiende lo que dicen”. A lo mejor uno no lo entiende, pero muchos otros sí.

"Para que una canción trascienda debe tener verdad en el texto, verdad en la atmósfera, verdad en la manera de cantarla", dice Dávila.

Has sido jurado de La Voz, en esos concursos eligen esas baladas clásicas para lucir la voz, no los temas de ahora.

Hay canciones que permiten un lucimiento vocal, pero también puede existir un tema muy sencillo que puede decir mucho más que una canción elaborada. No necesariamente una gran voz te garantiza el éxito, como tampoco una excelente canción.

¿La música te ha hecho olvidar la actuación?

.A mí me gustaría hacer algunas cosas de actuación, pero ya a otro nivel. De hecho, estoy en un proyecto de documental acerca de un sitio en Bélgica que tiene que ver con un campo de concentración y su terrible historia.

Descartas las telenovelas, entonces...

No, no las descarto, aceptaría si es algo donde me vaya a divertir y a justificar mi existencia de la mejor manera siendo feliz. Pero trabajar en una grabación de muchos capítulos de lunes a sábado es agotador, lo hice muchos años y realmente fue muy dañino para mí.