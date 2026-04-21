El actor mexicano Ricardo de Pascual, reconocido por interpretar al Señor Calvillo en la serie televisiva “El Chavo del 8”, falleció a los 85 años este 21 de abril, según confirmó la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la institución lamentó el deceso del artista y expresó condolencias a sus familiares y colegas. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente la causa de su fallecimiento.

“La Asociación Nacional de Actores lamenta el sensible fallecimiento de nuestro compañero Ricardo de Pascual. Nuestro más sentido pésame a familiares, amistades y colegas”, indicó la entidad en su pronunciamiento.

Trayectoria en televisión, cine y teatro

Ricardo de Pascual nació el 21 de agosto de 1940 en la Ciudad de México y comenzó su carrera artística en 1958, bajo la tutela de los comediantes Chucho Salinas y Héctor Lechuga.

Su carrera en el cine mexicano inició en la década de 1970, participando en producciones como:

“El sonámbulo” (1974)

“El investigador Capulina” (1975)

“El alegre divorciado” (1976)

En 1972, conoció al comediante Roberto Gómez Bolaños, lo que marcó un punto importante en su carrera televisiva.

Fue en los programas del reconocido humorista donde ganó popularidad, especialmente por su personaje del Señor Calvillo, un empresario que buscaba demoler la vecindad en “El Chavo del 8” para construir un edificio.

También interpretó otros papeles en “El Chapulín Colorado”, además de participar en diversas telenovelas y programas de comedia.

Entre sus trabajos más recordados en televisión figuran:

“Senda de gloria”

“El privilegio de amar”

“Locura de amor”

“Camaleones”

“Vecinos”

Problemas de salud y diagnóstico previo

En octubre de 2025, el actor reveló en una entrevista que padecía EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), una afección respiratoria que afecta la capacidad pulmonar.

Durante la conversación con la periodista Matilde Obregón, el actor apareció utilizando un tanque de oxígeno y explicó que la enfermedad estaba relacionada con su historial como fumador.

“Tengo EPOC porque no entendí que el cigarro hace daño. De joven fumé 20 años; tengo 45 sin fumar (…) después ya era mucho, hasta tres cajetillas diarias”, relató en aquella entrevista.

El actor también señaló que su condición se agravó tras haber contraído COVID-19.

Legado en la televisión mexicana

A lo largo de su carrera, Ricardo de Pascual desarrolló una trayectoria que abarcó teatro, cine y televisión, consolidándose como un actor recurrente en producciones de comedia y melodrama.

Su participación en programas emblemáticos como “El Chavo del 8” y “El Chapulín Colorado” lo convirtió en un rostro reconocido por generaciones de televidentes en América Latina.

El fallecimiento del intérprete ha generado reacciones en el ámbito artístico mexicano, donde se le recuerda por su aporte a la televisión y el entretenimiento durante más de seis décadas.