Diez personas fueron detenidas este 10 de mayo por el presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de usurpación agravada, durante un operativo realizado por efectivos de la comisaría de Palacio Viejo en la galería Central Importadores, ubicada en la calle San Juan de Dios 630-A, en el Cercado de Arequipa.

De acuerdo con la denuncia policial, los intervenidos habrían ingresado sin autorización al inmueble e incluso agredido a los vigilantes del lugar durante el incidente. La intervención se realizó al promediar el mediodía a solicitud del representante del arrendador del establecimiento.

Entre los detenidos figuran Stephania C. A. (26), Marco C. C. (44), Luis C. A. (28), Pánfilo U. Y. (55), Gonzalo A. H. (22), Ángel M. V. (48), Arminda A. A. (62), Quintín H. C. (60), Vidal C. M. (50) y Faustina A. Q. (48).

La Policía informó que el caso fue comunicado al Ministerio Público, además de realizarse el recojo de evidencias y el registro fotográfico correspondiente. Las diligencias continúan para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.