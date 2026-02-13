Efectivos de la Divincri Arequipa desarticularon una presunta banda criminal “Los rápidos de la pampa”, sindicada de dedicarse a la usurpación y tráfico de terrenos en el sector Pampa La Estrella, anexo de Ampaca, en el distrito de Uchumayo. En total, fueron 7 las personas detenidas por el presunto delito de usurpación agravada.

La intervención se hizo luego de que, el 11 de febrero a las 18:58 horas, se recibió la denuncia por la presunta usurpación del predio ubicado en la sección K, lote 1188, por parte de Guido Zeballos Quispe y Gladys Zeballos Choque. Según la denuncia, tres hombres los habrían amenazado de muerte para obligarlos a abandonar el terreno.

Al día posterior, a las 10:00 horas, la policía se trasladó al predio, donde observó un enfrentamiento verbal de alta intensidad entre los denunciantes y un grupo de personas. Con el fin de evitar mayores enfrentamientos, los agentes intervinieron a todos los presentes.

De acuerdo a la versión del denunciante, siete personas ingresaron de manera violenta y sin autorización a su vivienda, a bordo de dos vehículos, agrediéndolo físicamente a él y a otras dos mujeres. La detención fue a Gladys Justina C. Y. (47), Dancy Yessica Q. P. (30), Ángel Teodoro Chura Gutiérrez (31), Abelardo Quispe Huayhua (22), Wilfredo Suyo Espinoza (46), Walter Adolfo Huayhua Tintatya y Nelson Ronaldo Huayasi Suni.

Durante las diligencias, los detenidos señalaron que acudieron al lugar por encargo de Gladys Justina, quien afirmó ser la legítima propietaria del terreno; sin embargo, no presentó documentación que acrediten ello. En el registro personal se le halló 1,000 soles en efectivo.

Asimismo, en uno de los vehículos intervenidos de placa D8S-236 se encontró en la maletera un bate de béisbol y una pala. La presunta propietaria del automóvil evitó pronunciarse sobre la presencia de dichos objetos.

En total, la Policía incautó nueve celulares, un bate de béisbol, una lampa y mil soles en efectivo, además de una camioneta Suzuki Gran Vitara de placa C1X-437 y un automóvil de placa V2A-515

