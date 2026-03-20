Dos ancianos fueron detenidos hoy por los policías de la comisaría de José Luis Bustamante y Rivero por presuntamente integrar la banda denominada “Los veteranos de la cascada”, tras haber estafado a un menor de edad con el cuento de la cascada para apoderarse de su celular y otras pertenencias.

Juan de Dios Tagle Rosas (73) y Juan Pedro Colque Uscca (65) fueron intervenidos la mañana de este viernes en la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres, luego de ser acusados por un adolescente de 17 años de quitarle sus pertenencias.

Según narró el menor de edad, mientras caminaba por los mercados de la zona comercial, uno de los ancianos hizo caer un fajo de billetes falso y el segundo hizo que el adolescente lo recogiera para luego alejarlo del lugar y decirle que compartirían el supuesto dinero hallado a cambio de que le dejara su celular y billetera.

Sin embargo, todo fue un engaño y tras la acusación, los efectivos encontraron en su poder el celular, la billetera, además del fajo de dinero falso.

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