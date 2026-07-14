El candidato a la alcaldía de Yarabamba por el movimiento político Arequipa Avancemos, Eddy Torres, fue intervenido y detenido la noche del lunes 13 de julio por efectivos de la Policía del distrito de Mollebaya, al ser investigado por el presunto delito de peligro común, luego de ser seguido mientras conducía su vehículo de manera temeraria.

De acuerdo con la versión de los vecinos de la zona, el aspirante edil habría sido sorprendido borrando pintas pertenecientes a otro candidato. Al notar que había sido descubierto, abordó el vehículo en el que se encontraba y emprendió la marcha.

Testigos señalaron que Torres presuntamente había estado consumiendo bebidas alcohólicas antes de conducir. Durante su intento por alejarse del lugar, puso en riesgo a peatones y conductores, e incluso estuvo a punto de impactar contra otro automóvil.

Un motociclista inició una persecución para detenerlo. Según el video, el candidato manejaba en zigzag durante el recorrido. Hasta el momento se desconoce si esta maniobra fue realizada para evitar la intervención o si obedecía a un presunto estado de ebriedad.

Finalmente, los agentes lo y trasladarlo a la dependencia policial de Mollebaya, donde se realizan las diligencias correspondientes para determinar su situación legal. El caso es investigado por el presunto delito de peligro común.