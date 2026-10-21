Dos conductores, de 67 y 42 años, fueron detenidos en distintos puntos de Arequipa luego de que la Policía detectara que los vehículos que manejaban estaban vinculados a denuncias por hurto. En ambos casos, los intervenidos son investigados por la presunta comisión del delito de receptación.

La primera intervención estuvo a cargo de efectivos de la Sección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (SECPIRV), quienes detuvieron un automóvil en la calle Gonzales Prada, en el distrito de Paucarpata. Al consultar la placa en el sistema policial SIRDIC, comprobaron que la unidad tenía una denuncia vigente por hurto, registrada el 28 de agosto de 2026.

El conductor, de 67 años, fue detenido y trasladado junto con el vehículo a las instalaciones de la unidad especializada para las investigaciones.

Detienen a dos conductores en Arequipa por manejar vehículos robados (Foto: PNP)

En un segundo caso, agentes del Área de Patrullaje Motorizado (AREPAMOT) intervinieron otro automóvil en la quinta cuadra de la calle Álvarez Thomas, en el Cercado de Arequipa. La consulta en el sistema ESINPOL reveló que la unidad tenía una requisitoria judicial vigente por hurto de vehículo en Lima, solicitada por la unidad especializada SEPROVE de Chosica el 16 de octubre de 2026.

El conductor, de 42 años, fue detenido y el automóvil quedó incautado. El intervenido fue llevado a la comisaría de Palacio Viejo para continuar con las diligencias.

La Policía comunicó ambos casos al Ministerio Público para determinar las responsabilidades correspondientes de ambos choferes.