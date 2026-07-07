El secretario general del Sindicato de Construcción Civil de Arequipa, Lugue Espinoza, y el secretario de Organización, Juan Chicata, fueron detenidos la mañana de este martes por la Policía Nacional, investigados por los presuntos delitos de extorsión y coacción, tras las denuncias presentadas por la empresa APM Contratistas Generales.

La intervención policial se produce luego de los hechos de violencia registrados el lunes en la obra de construcción del módulo de justicia del Poder Judicial, ubicada en el distrito de Cerro Colorado, donde manifestantes ocasionaron daños al cerco perimétrico, destruyeron cámaras de seguridad y, según la denuncia, amedrentaron a vecinos que transitaban por la zona.

Los dirigentes fueron detenidos saliendo de sus viviendas y fueron trasladados a la sede de Seguridad del Estado, ubicada en la calle San Francisco del Cercado de Arequipa.

Detienen a dos dirigentes de Construcción Civil de Arequipa por presunta extorsión y coacción

El conflicto se originó por la exigencia del sindicato para que la empresa contrate a trabajadores afiliados a Construcción Civil de Arequipa y deje de incorporar personal procedente de otras regiones. Sin embargo, no existe normativa que obligue a las empresas privadas a contratar exclusivamente a trabajadores sindicalizados.

La obra permanece paralizada hace aproximadamente un mes debido a las protestas del gremio, aunque los mayores daños se registraron durante la manifestación del lunes.

Antes de esta detención, la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del Delito de Arequipa emtió ayer una alerta preventiva dirigida a los dirigentes sindicales. En ella recordó que el derecho a la protesta debe ejercerse de forma pacífica y advirtió que conductas como los daños a la propiedad, el bloqueo de vías y la afectación de servicios públicos constituyen delitos sancionados con penas que pueden alcanzar hasta los 10 años de prisión.

Las investigaciones continúan para determinar la participación de los dirigentes detenidos y de otros manifestantes en los hechos denunciados por la empresa constructora.