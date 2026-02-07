Dos personas fueron detenidas esta tarde del jueves, tras ser implicadas en el presunto delito contra la fe pública en la modalidad de suplantación de identidad, durante el desarrollo del examen de conocimiento de reglas de tránsito del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en el distrito de Paucarpata, en Arequipa para obtener la licencia de conducir.

La intervención policial se realizó desde las 13:00 horas en las instalaciones del MTC ubicadas en la calle Los Pinos N.° 100, luego de una alerta recibida por la Central 105.

La denuncia fue presentada por Flor de María Paredes, técnica administrativa y supervisora del examen del MTC, y por Rubén Vladimir Saldivar, también supervisor del mismo proceso. Ambos alertaron que dos postulantes habrían suplantado identidades con el objetivo de rendir irregularmente la evaluación.

Tras la verificación, la Policía procedió a la detención de Luis Manuel Chura (37), natural de Arequipa y de ocupación electricista, y David Bolívar (35), natural de Apurímac, constructor, quienes fueron señalados como integrantes de la presunta banda criminal denominada “Los Panchos del MTC”.

El caso es i9nvestigado por la fiscal Pilar Riega Mendoza, de la Segunda Fiscalía de Flagrancia. Los detenidos fueron trasladados a la Comisaría de Jesús María para continuar con las investigaciones.

