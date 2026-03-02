Efectivos de la comisaría de Israel, en el distrito de Paucarpata, intervinieron esta mañana a Jorge Molina Flores (34), acusado de robar a dos hermanos, tras recogerlos como supuesto taxista y abandonarlos en distintos puntos de la ciudad.

El investigado fue hallado dormido al interior del vehículo de placa VAQ-390, estacionado en el pasaje Nicaragua. Aunque mostró sorpresa por la presencia policial, sabía que era buscado por el presunto asalto cometido horas antes.

De acuerdo con la denuncia presentada por Víctor Hugo H. H., él y su hermano José Luis asistieron a una fiesta en el pueblo joven Rosaspata. Al promediar las 2:30 de la madrugada, luego de haber ingerido bebidas alcohólicas, abordaron un automóvil con casquete de taxi que era conducido por Molina.

Durante el trayecto hacia su vivienda, ambos se quedaron dormidos. El conductor habría aprovechado esa circunstancia para sustraer primero el celular de Víctor Hugo y luego abandonarlo cerca del paradero del Inca, en el sector de Israel.

La víctima reaccionó y acudió de inmediato a la comisaría para denunciar el robo. Alertó además que su hermano seguía en el vehículo.

Víctor Hugo informó a la Policía que el sistema de geolocalización (GPS) de su celular estaba activado. Gracias a esa señal, los agentes lograron rastrear el equipo móvil.

Cerca de las seis de la mañana, la ubicación los condujo hasta el pasaje Nicaragua, en Paucarpata, donde encontraron el auto estacionado. En el interior dormía Molina, quien tenía en su poder los celulares de ambos hermanos.

ABANDONÓ AL HERMANO EN MARIANO MELGAR

Ante las evidencias, el intervenido confesó que, tras abandonar a Víctor Hugo, trasladó a José Luis hasta las inmediaciones del mercado del sector Alto San Martín, en el distrito de Mariano Melgar, donde también lo dejó en la vía pública.

Los agentes se desplazaron hasta el lugar y hallaron al segundo agraviado aún en la calle.

Jorge Molina Flores fue trasladado a la comisaría de Israel y quedó detenido para las investigaciones correspondientes por el presunto delito de hurto agravado.

