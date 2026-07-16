Agentes del grupo Terna de la PNP capturaron a Renzo Zeballos S., de 28 años, cuando ofrecía una diversidad de drogas a jóvenes universitarios en el distrito de Yanahuara en Arequipa.

La detención del presunto comercializador, ocurrió la noche del último martes en las inmediaciones de la cuarta cuadra de la calle Ballón Farfán, luego de que se acercara en reiteradas oportunidades a jóvenes que salían de la universidad privada.

Según la investigación, al momento de ser intervenido a bordo de la motocicleta de placa 0584-9 V, se revisó el contenido de la mochila que portaba en cuyo interior se hallaron varias bolsitas con cierre hermético.

Estas bolsitas contenían una diversidad de drogas naturales como marihuana y hongos alucinógenos, también drogas sintéticas desde pasta básica de cocaína hasta las peligrosas y potentes LSD y la conocida como Tusi.

La Fiscalía investiga por el presunto delito de comercialización de droga.