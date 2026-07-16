El alcalde del distrito de Pocollay Hugo García Mamani informó que se encuentran realizando las gestiones ante la Superintendencia de Bienes Nacionales y el Gobierno Regional de Tacna, para sanear el terreno requerido para la Universidad Intercultural de Tacna en el sector de Peschay.

Se requieren 15 hectáreas sin embargo si no se obtuviera dicha área se puede construir las instalaciones académicas en dicho lugar y el área administrativa en otro, señaló la autoridad edil.

Trabajo a largo plazo

Dijo que se trata de un trabajo arduo, de mediano y largo plazo, que tomaría dos años, pero que es necesario porque la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann no cubre la demanda de educación superior de los jóvenes tacneños.

“Hay universidades privadas pero muchas familias no tienen recursos para que sus hijos estudien allí y lo que se quiere es que tengan más opciones para formarse”, apuntó la autoridad edil.

Impulsar proyecto

Coincidió con el congresista Isaac Mita Alanoca, impulsor de la ley que declara de interés nacional la creación de dicha universidad, de que las autoridades deben estar detrás “empujando” el proyecto para que no quede en una ley declarativa y se ponga en funcionamiento la casa de estudios.