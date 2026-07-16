Por disposición del MTC, los vehículos de carga de más de 3.5 toneladas tendrán restringida su circulación en ambos sentidos de la Carretera Central (del km 19 al km 145) durante el feriado largo por Fiestas Patrias.

Esta medida busca ordenar el tránsito y facilitar el desplazamiento de los miles de viajeros que utilizarán esta vía nacional durante las celebraciones de julio.

La Sutran y la Policía Nacional del Perú (PNP) coordinan acciones conjuntas y desplegarán diversos puntos de fiscalización a lo largo de todo el corredor vial para asegurar el cumplimiento de la normativa.

Horarios

La restricción se aplicará en tres bloques horarios específicos: desde las 20:00 horas del viernes 24 hasta las 08:00 horas del sábado 25 de julio; desde las 20:00 horas del sábado 25 hasta las 08:00 horas del domingo 26 de julio; y desde las 12:00 horas hasta las 22:00 horas del miércoles 29 de julio de 2026.

Los camiones que se encuentren dentro del tramo afectado al iniciar la medida tendrán un plazo máximo de cinco horas para abandonarlo. Asimismo, quedará prohibido su reingreso o estacionamiento en los márgenes de la carretera mientras la restricción siga vigente.

Excepciones

La restricción no alcanzará a los vehículos de emergencia, como ambulancias, unidades policiales, compañías de bomberos y grúas; tampoco a las unidades que transporten ayuda humanitaria, medicamentos, donaciones, materiales destinados a la atención de emergencias o maquinaria y equipos para la liberación y rehabilitación de vías de comunicación terrestre.