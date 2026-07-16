Los 5 millones de soles que se tenía previsto, a través del Crédito Suplementario, para la obra de construcción del puente Arequipa, en Huancayo, finalmente fueron excluidos durante su aprobación por la Comisión Permanente del Congreso de la República. Sin embargo, desde la comuna huanca informaron que este recorte no afectaría la conclusión de la obra y que sí se otorgó presupuesto para otros proyectos.

Puente Arequipa

En el borrador del Crédito Suplementario estaban considerados 5 millones de soles para el puente Arequipa, no obstante no fue considerado en el texto sustitutorio aprobado por el Congreso.

“El puente Arequipa tiene un presupuesto garantizado de 22 millones y ha sido validado en el Ministerio de Vivienda. También hay compromiso de autoridades políticas anteriores y ha sido de que se le asigne el presupuesto por completo. La obra será entregada en su totalidad con todos los accesos, este año”, comentó el gerente municipal de Huancayo, Joshelim Meza.

El funcionario indicó que, a pesar de no haberse considerado al puente Arequipa, otros cuatro proyectos sí contarán con presupuesto a través del Crédito Suplementario en su mayoríaobras de pavimentación.

“Han sido considerados los proyectos de pavimentación de Huaira, Los Libertadores, Cooperativa Centenario y Los Andes, que en total son 14 millones de soles”, acotó el funcionario.

Sobre la exclusión de los 200 millones de soles que se tenía previsto para la construcción de la Nueva Carretera Central, el edil también señaló que los congresistas que lo aprobaron como Ilich López y Waldemar Cerrón Rojas, que son parte de la Comisión Permanente del Congreso, serán los que tendrán que responder y sustentar esta decisión tomada con sus votos.

“La emisión de este último Crédito Suplementario obedece a una decisión política del Congreso y tenemos 5 congresistas los cuales tendrán que rendir sus acciones o inacciones al pueblo”, concluyó Meza.