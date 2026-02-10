Los detectives de Inteligencia de la Divincri desarticularon la presunta banda criminal denominada “Los Pulpos de ASA”, que sería responsable de diversos robos al paso y micro comercialización de drogas en la ciudad de Arequipa.

La operación se desarrolló la madrugada de hoy en la calle Los Rosales, en el distrito de Alto Selva Alegre donde fueron intervenidos tres personas: Paul Mendiola Lima (20), alias “Pollo”; Ytizhak Vergara Díaz (43) y Frank Arias Mitac (29) mientras libaban junto a otras personas.

ORDEN DE DETENCIÓN JUDICIAL POR ROBO A HOTEL KAPRICHOS

Alias “Pollo” era buscado. Durante el registro personal, los agentes hallaron en poder de Paul Mendiola una bolsita con cocaína, la suma de mil 300 soles y un teléfono celular. Además, se confirmó que contaba con una orden de detención judicial preliminar por su presunta participación en el robo de 11 mil soles del Interior del hotel Kaprichos, ocurrido en agosto del año pasado.

De igual modo, a Ytizhak Vergara se le encontró cinco bolsitas con droga, dinero en efectivo y un equipo celular.

En tanto que a Frank Arias fue intervenido con dos teléfonos celulares reportados como robados en OSIPTEL, por lo que fue detenido por el presunto delito contra el Patrimonio–Receptación.

ROBOS AL PASO EN VEHÍCULOS

Según las investigaciones preliminares de la PNP, los tres investigados estarían involucrados en diversos robos al paso, cometidos desde un Hyundai Grand i10 de color balnco y un Volkswagen Gol de color gris.

Incluso, una de las víctimas señaló que alias “Pollo” fue quien habría sacado medio cuerpo por la ventana de uno de los autos para arrebatarle su cartera, que contenía 10 mil soles y otras pertenencias.

VIDEO