Efectivos de la comisaría Palacio Viejo detuvieron a Wolfgang Cruz, conocido como “Makanaki, La Realeza” por el presunto delito de secuestro, tras la denuncia de la desaparición de una joven de 35 años en Arequipa. La detención se llevó a cabo después de que el hermano de la víctima solicitara apoyo policial el 11 de agosto, informando que su hermana había desaparecido desde el 9 de agosto.

Según la información de la Policía, las investigaciones iniciales llevaron a los efectivos a rastrear la ubicación de la laptop que la joven utilizaba para su trabajo. Este rastreo condujo a los agentes a la urbanización María Isabel, en el Cercado de Arequipa.

Al llegar al inmueble ubicado en la calle Malecón Socabaya, el investigado se negó a abrir la puerta. Ante esta situación, los policías decidieron escalar el predio. Una vez dentro, encontraron a la joven reportada como desaparecida, quien relató que había sido retenida contra su voluntad.

Además del secuestro, Wolfgang Cruz, de 51 años, enfrenta una denuncia adicional por el delito de abuso sexual. Tras su detención, fue puesto a disposición de la Fiscalía, donde se iniciarán las investigaciones pertinentes.

VIDEO RECOMENDADO