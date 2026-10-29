Detienen a mujeres por presunta falsificación de documentos en galería de Arequipa

Dos mujeres fueron detenidas durante un operativo policial realizado en la galería Banco Popular del Perú, donde se allanaron tres establecimientos dedicados a servicios fotográficos. Las intervenidas serían integrantes de la presunta banda criminal denominada “Los Ciber Fantasmas”, investigada por los delitos de estafa agravada y falsificación de documentos.

Las detenidas fueron identificadas como Andrea Salgueiro Chacón, de nacionalidad venezolana, conocida con el alias de “Tramposa”, y Yuli Belén Meza Belizario, alias “Artista”.

Como parte de la intervención, las autoridades allanaron los stands “Estudio Fotográfico Montesinos”, “Estudio Fotográfico B&M” y “Fotografía Flores”, ubicados en la galería Banco Popular del Perú.

De acuerdo con la información policial, los investigados presuntamente se dedicaban a modificar y falsificar datos de documentos emitidos por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Entre los documentos que habrían sido adulterados figuran certificados C4, partidas de nacimiento, actas de defunción y de matrimonio, entre otros.

Las dos mujeres permanecen detenidas mientras continúan las diligencias para esclarecer los hechos y determinar si existen otros involucrados en esta presunta organización criminal.

El operativo fue resultado de un trabajo conjunto de la División de Investigación Criminal (DIVINCRI) y la División Regional de Inteligencia, que realizaron las acciones de investigación e intervención para desarticular las presuntas actividades ilícitas.