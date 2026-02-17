La División de Investigación Criminal (Divincri), detuvo ayer a los presuntos miembros de la banda denominada “Los peladores de topógrafos del sur”, investigada por reiterados casos de hurto agravado de equipos topográficos en Arequipa.

Los intervenidos fueron identificados como Arnol Ccaira Sullaime (28), investigado por el presunto delito de receptación y delito aduanero en la modalidad de contrabando, y Ruddi Ccaira Sullaime, quien conducía el vehículo intervenido.

La captura se produjo tras una serie de denuncias por el robo de equipos topográficos, lo que permitió a los agentes iniciar un trabajo de inteligencia para ubicar a los presuntos responsables. La intervención se realizó en la intersección de la calle Julio C. Tello con la avenida San Martín del distrito de Paucarpata, donde los efectivos detectaron un movimiento sospechoso de un vehículo con placa de rodaje X4V-619, que se encontraba cubierta con lodo.

Al intervenir al conductor, los agentes percibieron olor característico a sustancias ilícitas. Durante el registro vehicular se halló una bolsa pequeña de cannabis, diez bolsas pequeñas con contenido de pasta básica de cocaína, dos placas de rodaje de material plástico y un teléfono celular que había sido reportado como sustraído.

Posteriormente, en el registro domiciliario vinculado a la investigación, la Policía incautó dos placas metálicas de vehículos, 26 fardos con ropa presuntamente de procedencia extranjera y un chaleco policial. Las prendas fueron trasladadas a Aduanas para su internamiento, en el marco de las diligencias por presunto contrabando.

De acuerdo con las primeras investigaciones, las placas incautadas estarían relacionadas con denuncias por la modalidad de arrebato de equipos topográficos, utilizados generalmente en trabajos de ingeniería y construcción

Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones para determinar la participación de otros posibles integrantes de la organización.

