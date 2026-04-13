Presionado, amenazado y con constante miedo, es como un pequeño comerciante vivía día a día hasta que la Policía intervino para capturar al ciudadano venezolano que lo extorsionaba desde hace varias semanas.

De acuerdo con información de la División de Investigación Criminal (DIVINCRI), agentes del área especializada de extorsiones actuaron para proceder con la captura de Almir Jesús Escobar Fernández, de 44 años, sindicado como presunto responsable de los delitos de extorsión y uso de arma de fuego.

La detención del extranjero se produjo la tarde del sábado en la quinta cuadra de la calle Jorge Chávez, en el distrito de Miraflores, tras la denuncia presentada por un ciudadano de 39 años, quien aseguró ser víctima de amenazas de muerte dirigidas tanto a él como a sus familiares.

Según el relato del agraviado, el hostigamiento y las amenazas comenzaron luego de haber aceptado un préstamo de dinero bajo la modalidad conocida como “gota a gota”, un sistema que inicialmente aparenta ser una ayuda rápida, pero que termina imponiendo intereses desproporcionados.

El denunciante indicó que el último episodio de violencia contra su familia ocurrió el 10 de abril, cuando recibió mensajes y audios vía WhatsApp desde un número telefónico, en los que se le exigía el pago inmediato de dinero bajo amenazas.

Detienen a presunto extorsionador en Arequipa (Foto:GEC)

La situación se habría agravado debido a que los montos impuestos crecían de manera constante, volviéndose impagables. Durante la intervención, los agentes incautaron diversos elementos que serían determinantes en la investigación. Entre ellos, se incautó un revólver, cuya autenticidad será determinada mediante un peritaje, cinco equipos celulares (uno presuntamente utilizado para las amenazas), así como doce DNI pertenecientes a distintas personas.

También se hallaron 28 tarjetas bancarias, varios chips telefónicos y dispositivos para su almacenamiento, lo que hace presumir una posible red de operaciones vinculadas a este tipo de préstamos ilegales.

Durante el primer trimestre del año, la Policía ha recibido 109 denuncias por extorsión, el año pasado hubo 124 casos.