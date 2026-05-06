Tres personas fueron detenidas el martes en el distrito de Majes-El Pedregal, en la provincia de Caylloma, por su presunta implicancia en el delito de microcomercialización de drogas. La intervención estuvo a cargo de agentes de la Sección de Investigación Criminal (Seincri), quienes además señalan que los implicados integrarían la presunta banda denominada “Los pipas del Pedregal”.

Los detenidos fueron identificados como Franklin Ururi (22), natural de Puno; Sara Medina (19), de Arequipa; y Alex Suni (24), procedente de Cusco.

De acuerdo con información policial, los agentes intervinieron el inmueble ubicado en la avenida Arequipa, en el Módulo A de Majes. Sin embargo, las investigaciones determinaron que el principal punto de operaciones del grupo estaría en una vivienda de la asociación Nuevo Horizonte El Bosque, la cual también fue allanada.

Detienen a tres personas por microcomercialización de droga en Majes-El Pedregal

Durante las diligencias, la Policía incautó diversas sustancias ilícitas, entre ellas 17 envoltorios tipo “kete” de pasta básica de cocaína (PBC), tres fragmentos cristalizados de la misma droga, un paquete tipo bola y un bolsón de cannabis sativa, así como un envoltorio con clorhidrato de cocaína.

Además, se hallaron dos cartuchos de material explosivo de marca FAME, y un fulminante tipo cordón de aproximadamente dos metros de longitud. Como parte de las evidencias, también se decomisaron cuatro teléfonos celulares, dos balanzas digitales y un vehículo menor tipo trimoto de color azul que no contaba con placa de rodaje.