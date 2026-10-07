Tres hombres fueron detenidos esta tarde cerca del puente Chilina, en Arequipa, como sospechosos de haber participado en el robo de las carteras de dos mujeres ocurrido la noche del martes en los distritos de Mariano Melgar y Paucarpata.

De acuerdo con la información preliminar de la Policía, los intervenidos se habrían movilizado en un vehículo utilizado para acercarse a sus víctimas y arrancarles sus pertenencias. Sin embargo, todavía se investiga si los tres detenidos son efectivamente quienes participaron en ambos robos.

Uno de los hechos quedó registrado por una cámara de seguridad. En las imágenes se observa a una mujer caminando por la pista con las manos ocupadas. Llevaba su cartera colgada del brazo derecho debido a que un vehículo estaba estacionado parcialmente sobre la vereda y le impedía continuar por ese lado.

En ese momento, un automóvil se acerca por detrás. Uno de los ocupantes jala con fuerza la cartera de la mujer, quien pierde el equilibrio y termina cayendo al pavimento.

El segundo robo tendría características similares, por lo que la Policía investiga si ambos casos fueron cometidos por los mismos sujetos.

Los tres hombres fueron trasladados a la comisaría para continuar con las diligencias correspondientes. La Policía deberá contrastar sus características, el vehículo intervenido y otros elementos de la investigación con las imágenes y denuncias de las víctimas para determinar si tuvieron participación en los robos.